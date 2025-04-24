Выставка о спасении собрания Оружейной палаты открылась в Музеях Кремля

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Выставка, посвященная спасению кремлевского архитектурного ансамбля и собрания Оружейной палаты в годы Великой Отечественной войны, открылась в Парадном вестибюле Оружейной палаты Музеев Московского Кремля.

Директор департамента издательской деятельности и специальных программ Елена Миловзорова отметила, что, "символично, что выставка проходит именно в парадном вестибюле оружейной палаты", так как "все эти предметы, которые сейчас представлены в Оружейной палате, практически все они были эвакуированы в годы войны".

Выставка "1941-1945. Москва. Кремль. Спасенные сокровища", посвященная спасению кремлевского архитектурного ансамбля и собрания Оружейной палаты в годы Великой Отечественной войны, объединит более 50 предметов, большинство из которых пережили эвакуацию и вернулись в Оружейную палату. Среди представленных экспонатов стеклянная и фарфоровая посуда, парадное оружие, предметы декоративно-прикладного искусства - некоторые из спасенных реликвий никогда не демонстрировались ранее.

Как отметили в пресс-службе музея, необходимость сохранить культурное наследие страны стала очевидна еще в самом начале военных действий. Стены и башни Московского Кремля были замаскированы под жилые здания для защиты от налетов немецкой авиации, купола церквей и соборов на Соборной площади закрашены темной краской. Экспонаты Оружейной палаты по решению руководителей государства и коменданта Кремля Николая Спиридонова были эвакуированы на Урал в трех пульмановских вагонах - коллекцию сопровождал директор Оружейной палаты Николай Захаров, в Москву она вернулась в целости и сохранности лишь в 1945 году.

Особый раздел экспозиции будет посвящен ордену "Победа" - награде для высшего командования Советской армии, учрежденной в 1943 году. Кроме того, важное место на выставке займут предметы, принадлежавшие директору Оружейной палаты Николаю Захарову. Во время эвакуации он смог организовать коллектив и обеспечить выполнение основных задач - составление новых описей и других учетных документов, составление единой учетной книги с занесением ювелирных данных и сведений о сохранности памятников.

Выставка будет доступна для посетителей с 25 апреля по 27 августа.