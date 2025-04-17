Более 10 стран впервые примут участие в ММКФ

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Участие в Московском международном кинофестивале впервые примут 14 стран, среди них Венесуэла, Вьетнам, Ирландия, Люксембург, Норвегия, Перу, Сингапур и Эквадор.

"Кто из новых стран будет принимать участие в фестивале? Их 14. Это Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Ирландия, Ливан, Люксембург, Македония, Малайзия, Норвегия, Перу, Польша, Сингапур, Хорватия, Эквадор", - сказал на брифинге президент кинофестиваля Никита Михалков.

Всего на фестиваль было подано 1633 заявки, что на 17% больше, чем в 2024 году. Всего на фестивале в этом году будет показано более 200 фильмов из 50 стран, из них 24 - из списка недружественных стран. В основном конкурсе в этом году представлены 13 картин из 13 стран.

ММКФ - второй после Венецианского старейший кинофестиваль мира. Впервые ММКФ состоялся в 1935 году. Тогда он назывался "Советский кинофестиваль в Москве". Председателем жюри первого фестиваля был Сергей Эйзенштейн.

Киносмотр регулярно проводится с 1959 года. До 1999 года ММКФ проводился раз в два года, затем - ежегодно. Смотр традиционно проводился в июне, но в 2018 году он был перенесен на апрель из-за Чемпионата мира по футболу. После этого было принято решение, что ММКФ будут проводить в апреле на постоянной основе.

В этом году фестиваль пройдет с 17 по 24 апреля.