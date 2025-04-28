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В Москве на Покровских воротах случился пожар в двухэтажном здании

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Москве на Покровке случился пожар в двухэтажном здании, пожар уже тушат, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС.

В здании исторической гостиницы 1824 года постройки по адресу ул. Покровка, д. 17 стр. 1 загорелось помещение на втором этаже.

Пожар тушат 30 человек и семь единиц техники. Затем группировка увеличилась до шести десятков человек и 12 единиц техники. В МЧС чуть позже сообщили, что пожар локализован.

МЧС Москва Покровка
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