В Москве на Покровских воротах случился пожар в двухэтажном здании

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Москве на Покровке случился пожар в двухэтажном здании, пожар уже тушат, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС.

В здании исторической гостиницы 1824 года постройки по адресу ул. Покровка, д. 17 стр. 1 загорелось помещение на втором этаже.

Пожар тушат 30 человек и семь единиц техники. Затем группировка увеличилась до шести десятков человек и 12 единиц техники. В МЧС чуть позже сообщили, что пожар локализован.