Вручение музейной премии им. Лихачева пройдет в Малом театре 21 мая

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Церемония вручения национальной премии имени Д.С. Лихачева в области музейного дела состоится 21 мая на исторической сцене Малого театра в Москве, сообщила директор департамента музеев и поддержки циркового искусства министерства культуры РФ Елена Харламова.

"Нам хотелось провести нашу вторую церемонию национальной премии в Государственном академическом Малом театре России, потому что именно он, как никто, хранит традиции и наследие, что очень, мне кажется, созвучно с тем, чем занимается музей. Поэтому 21 мая в 19 часов на исторической сцене Государственного Малого Театра состоится большая красивая церемония", - сказала Харламова на пресс-конференции.

Она отметила, что в этом году на соискание премии было подано почти 800 заявок. В рамках премии награды будут вручены в 16 номинациях, 7 из которых "посвящены конкретным людям, которые работают в музее, музейным профессиям", в 8 номинациях на награды претендуют коллективы музеев за их проекты. Кроме того, будет присуждена отдельная номинация "За служение делу".

Вручение премии пройдет в рамках фестиваля "Интермузей".

Номинантами премии в категории "Музей года" стали Государственный Русский музей, Центральный музей современной истории России, музей-заповедник "Царское Село", Центральный выставочный зал "Манеж" Санкт-Петербурга, Владимиро-Суздальский музей-заповедник, музей Палехского искусства в Ивановской области, историко-культурный музей-заповедник "Пещера Шульган-Таш" в Республике Башкортостан, Нижегородский государственный художественный музей, Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс им. И. С. Шемановского.