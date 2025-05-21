Русский музей стал лауреатом музейной премии им. Лихачева

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Лауреатом Второй Национальной премии в области музейного дела имени Дмитрия Лихачева в номинации "Музей года" стал Государственный Русский музей. Церемония награждения состоялась в среду в Малом театре.

"Эта премия - мы ее придумали всего два года назад, и были абсолютно счастливы, когда нас поддержало все профессиональное сообщество (…), а еще мы были очень рады, когда семья Дмитрия Сергеевича поддержала нас, и у нас появилась премия Лихачева в области музейного дела. Это, конечно, для нас особая честь, и ответственность для всех тех, кто принимал решения в последние дни, и тех, кто решал, кто же в этом году лучший из лучших", - сказала в начале церемонии министр культуры РФ Ольга Любимова.

Она уточнила, что всего в этом году на премию поступило 800 заявок от 400 музеев - от "самых маленьких" муниципальных до федеральных.

Наградой за "Служение делу" отмечены президент Музея-заповедника "Музей Мирового океана" Светлана Сивкова и заведующий отделомрукописей и старопечатных книг Государственного исторического музея Эмилия Шульгина.

В номинации "Музейная экспозиция" награду получил проект "История Москвы" Музея Москвы.

Выставки "ARS VIVENDI. Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века" Государственного Эрмитажа, "Город - герой Ленинград" Центрального выставочного зала "Манеж" и "Куликово поле. Тропой тайн и загадок" Государственного музея-заповедника "Куликово поле" стали лучшими выставочными проектами.

Проект "Куликово поле. Тропой тайн и загадок" Государственного музея-заповедника "Куликово поле" отмечен в номинации "Музейный маршрут".

В номинации "Спецпроект музея" награды удостоился проект "Драматическая история" Вологодского государственного музея-заповедника. В номинации "Национальное достояние" награду получили Всенародный исторический проект "Лица Победы – 2024" Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и проект возвращения на Родину иконы "Распятие", похищенного в годы Великой Отечественной войны, Новгородского музея-заповедника.

В номинациях, посвященных музейным профессиям, лауреатами стали директор Оренбургского музея изобразительных искусств Юрий Комлев, отмеченный в номинации "Руководитель музея", лучшим экскурсоводом стала заведующий экскурсионным отделом Государственного литературного музея XX век Татьяна Раншакова, лучшим хранителем признана заместитель генерального директора по фондовой работе Государственного исторического музея Марина Чистякова.

Лучшими реставраторами признан коллектив Реставрационного центра имени И.Э.Грабаря, лучшим научным сотрудником признана главный научный сотрудник Отдела искусств Старых мастеров ГМИИ им. Пушкина Виктория Маркова, а лучшим музейным смотрителем - музейный смотритель филиала "Музей "Береста Сибири"" Музея-заповедника "Мариинск исторический" Маргарита Пятаева.

Всего награды были вручены в 16 номинациях.

