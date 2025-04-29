Выставка, приуроченная к 80-летию Победы, пройдет в Музее Музыки

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Выставочный проект "Этот день мы приближали…", приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, открылся в Российском национальном музее музыки, для посетителей выставка будет доступна до 15 мая.

"За прошедшие 80 лет было много написано и сказано о Великой Отечественной войне, создано большое количество музыкальных произведений, но, наряду с общеизвестными фактами, есть и такие, о которых необходимо вспомнить и рассказать", - отметил генеральный директор Музея музыки Михаил Брызгалов.

Открывающаяся выставка рассказывает о роли музыки в период Великой Отечественной войны, о самоотверженной работе советских музыкантов, о разнообразной и насыщенной музыкальной жизни военного времени, а также мелодиях и произведениях, которые были созданы в годы войны и по ее окончании.

На выставке будет представлено около 200 экспонатов, среди которых авторская партитура Седьмой ("Ленинградской") симфонии Дмитрия Шостаковича, авторская рукопись Гимна Советского Союза Александра Александрова, а также рукописи вариантов Гимна, принадлежащие Дмитрию Шостаковичу, Араму Хачатуряну, Матвею Блантеру, авторская рукопись песни Александра Александрова "Священная война", дневник блокады ленинградской певицы Зои Лодий, именные трофейные часы, подаренные скрипачу Юлию Реентовичу советским командованием 5 мая 1945 года в Берлине, подарок Иосифа Сталина пианисту Владимиру Софроницкому за выступление на Потсдамской конференции, концертное платье скрипачки Галины Бариновой, сшитое в блокадном Ленинграде, гармонь, принадлежавшая аккомпаниатору Лидии Руслановой Степану Максакову, аппарат "Сигнал воздушной тревоги" и другие.

Выставочный проект состоит из шести разделов - "Подымайся народ!..", "Концерт на фронте и в тылу", "Музыкальные памятники военной эпохи", "Новый гимн страны – символ грядущей победы", "Триумф победителей", "Эхо прошедшей войны". В одном из подразделов будет рассказано о деятельности Музея музыки в период Великой Отечественной войны.

Выставка будет работать для посетителей с 29 апреля по 15 октября.

