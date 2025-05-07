Фестиваль китайского кино стартовал в России, ответный пройдет в сентябре

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В России стартовал Фестиваль китайского кино, ответные показы пройдут в Китае в сентябре, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Организация обменных кинопоказов стала доброй традицией, и мы надеемся, что ответный Фестиваль российского кино будет тепло принят в Китае в сентябре этого года", - сказала Любимова на открытии форума "Светоч мира и новые исторические рубежи".

Она также объявила о проведении Фестиваля китайского кино в России, который, как отметила министр, "безусловно, будет интересен самой широкой аудитории".