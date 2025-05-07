Поиск

Фестиваль китайского кино стартовал в России, ответный пройдет в сентябре

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В России стартовал Фестиваль китайского кино, ответные показы пройдут в Китае в сентябре, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Организация обменных кинопоказов стала доброй традицией, и мы надеемся, что ответный Фестиваль российского кино будет тепло принят в Китае в сентябре этого года", - сказала Любимова на открытии форума "Светоч мира и новые исторические рубежи".

Она также объявила о проведении Фестиваля китайского кино в России, который, как отметила министр, "безусловно, будет интересен самой широкой аудитории".

Минкультуры РФ Ольга Любимова Китай кино фестиваль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Теракт предотвращен на концерте Леди Гаги в Бразилии, собравшем 2,1 млн зрителей

Теракт предотвращен на концерте Леди Гаги в Бразилии, собравшем 2,1 млн зрителей

Лауреатов 47-го Московского кинофестиваля объявят в театре "Россия"

Лауреатов 47-го Московского кинофестиваля объявят в театре "Россия"

В музее "Гараж" сменился директор

В музее "Гараж" сменился директор
Умершие знаменитости

Умер нобелевский лауреат по литературе Марио Варгас Льоса

Умер нобелевский лауреат по литературе Марио Варгас Льоса

Минкультуры РФ не выдавало прокатное удостоверение фильму "Полный армагеддец"

Китай сократит импорт голливудских фильмов

Китай сократит импорт голливудских фильмов
Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов208 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне151 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2251 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана43 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6333 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });