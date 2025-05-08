"День Победы" и "Катюшу" разрешили безвозмездно использовать на мероприятиях

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило перечень песен о войне, которые можно безвозмездно использовать в ходе праздничных мероприятий, всего в него вошли 52 песни, среди которых "День Победы", "Катюша", "Журавли", и марш "Прощание славянки".

Распоряжение, утверждающее такой список, подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Уточняется, что в перечень вошли "самые популярные и широко известные песни о войне", среди которых "День Победы", "В лесу прифронтовом", "Катюша", "Журавли", "Синий платочек", "На безымянной высоте", "Песенка военных корреспондентов" и другие. Теперь эти песни можно безвозмездно использовать в ходе праздничных концертов, митингов и шествий, памятных церемоний, в теле- и радиопрограммах в День Победы, День защитника Отечества, а также в дни воинской славы или памятные даты, связанные с событиями Великой Отечественной войны.

В пресс-службе отметили, что подписанное распоряжение является частью работы по реализации новых норм федерального закона "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов". Они предписывают Правительству сформировать общедоступный перечень правомерно обнародованных до 26 декабря 1991 года музыкальных произведений (с текстом или без текста), прославляющих народный подвиг в годы войны.