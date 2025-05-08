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"Мосфильм" и кинематографисты из Китая обсудили совместное кинопроизводство

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Перспективы двустороннего сотрудничества в кинопроизводстве обсудили представители Госуправления КНР по делам кинематографии и руководство киноконцерна "Мосфильм", сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ по итогам посещения иностранной делегацией киностудии.

"Ключевым моментом визита стала встреча руководства Госуправления КНР по делам кинематографии и делегации китайских кинодеятелей с генеральным директором "Мосфильма" Кареном Шахназаровым. Коллеги обсудили перспективы разноформатного двустороннего сотрудничества, от разных этапов создания фильма и обмена специалистами до совместного кинопроизводства полного цикла", - рассказали журналистам в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что 8 мая кинематографисты из Китая во главе с первым заместителем руководителя Госуправления по кино Мао Юй посетили киноконцерн "Мосфильм", где им провели экскурсию.

Особое внимание зарубежных кинематографистов привлек Дом костюма и реквизита. Также делегация посетила натурную площадку с декорациями Москвы и Санкт-Петербурга периода Российской империи и крупнейший в мире съемочный Павильон 17, позволяющий осуществлять различные кино- и телепроекты.

Минкультуры РФ Мосфильм Китай
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