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ИСЕСКО надеется на помощь России в сохранении культурных объектов исламского мира

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Генеральный директор Организации исламского мира по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салем бен Мухаммед Аль Малик выразил надежду на то, что Россия сможет помочь организации в сохранении ценностных и культурных объектов, которые находятся под угрозой.

"Мы как раз работаем над тем, чтобы сохранить историю о человечестве. Порядка семи тысяч различных объектов культурного наследия исламского мира, из них два объекта находятся в Казани. Наша организация как раз занимается сохранением наследия человечества. И примерно 60% мировых культурных элементов находится под угрозой исчезновения", - сказал глава организации на пленарном заседании министров культуры стран Организации исламского сотрудничества "Диалог культур - основа сохранения идентичности и разнообразия в многополярном мире".

"Мы надеемся, что РФ поможет нам в сохранении и уменьшении списка ценностных и культурных объектов, которые находятся под угрозой исчезновения", - заявил он.

Гендиректор ИСЕСКО также выразил надежду на то, что "вместе мы сможем сохранить эти памятники истории и, конечно, построить общее понимание между нашими культурами".

ИСЕСКО
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