"Союзмультфильм" выпустил музыкальный альбом к юбилею Максима Дунаевского

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Киностудия "Союзмультфильм" выпустила музыкальный альбом "Добрые песни" к юбилею композитора Максима Дунаевского, сообщили в пресс-службе студии.

"В январе 2025 года легендарному композитору Максиму Дунаевскому исполнилось 80 лет. Специально к его юбилею мастера киностудия "Союзмультфильм" подготовила подарок — альбом "Добрые песни", который объединил 20 композиций, созданных Максимом Дунаевским для мультсериала "Зебра в клеточку", - сообщили в пресс-службе.

В альбом "Добрые песни" вошли треки "День желаний", "Защитники джунглей", "Как отправить вам письмо?", "Если даже мы на пляже", "Рекорд", "Песенка Обезьяны", "В жизни каждая дорога", "Хорошо, что есть девочки", "Наоборотная песня", "Гоше в день рождения", "Выходной", "Новый год", "Новогодняя песня", "Колыбельная", "Гитара", "Оператор - это тот…", "Пусть хмурый день не радует", "Кто сделал чудо", "Цветы бывают в кадках" и "Вместе весело рычать".