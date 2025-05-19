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Минкультуры сообщило, что у фильмов о Поттере и без запретов нет прокатных удостоверений

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Минкультуры РФ сообщили, что в распространяемых публикациях о невыдаче прокатных удостоверений фильмам, в которых присутствует пропаганда отказа от рождения детей, указаны картины, которые и так не имеют прокатных удостоверений и не могут быть показаны в РФ.

"В ряде публикаций, связанных с темой невыдачи прокатных удостоверений фильмам, в которых присутствует пропаганда отказа от рождения детей, указаны картины, которые не имеют прокатных удостоверений - например, по причине ухода из РФ организации-правообладателя, - соответственно, такие картины не подлежат прокату на территории РФ", - сообщили журналистам в пресс-службе Минкультуры РФ.

В ведомстве отметили, что данные о фильмах, получивших прокатное удостоверение, можно посмотреть в Государственном регистре фильмов на официальном ресурсе Минкультуры России в сети Интернет.

"Также стоит отметить, что критерии отнесения картин к числу содержащих материалы, пропагандирующие отказ от деторождения, утверждены Роскомнадзором, а блокировка того или иного контента в сети Интернет не входит в полномочия Минкультуры России", - подчеркнули в ведомстве.

В ведомстве также напомнили, что основание для отказа в предоставлении прокатных удостоверений на фильмы, содержащие материалы, пропагандирующие отказ от деторождения, действует с 2024 года, а вышедший недавно приказ Минкультуры России "фактически носит технический характер и унифицирует нормы Закона о кино и нормы Порядка предоставления (выдачи) прокатного удостоверения на фильм".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России могут запретить серию фильмов про Гарри Поттера, сериал "Игра престолов" и другие за пропаганду отказа от рождения детей.

В ноябре 2024 года президент России Владимир Путин подписал два закона о запрете идеологии "чайлдфри" - пропаганды отказа от деторождения. Один из законов запрещает информацию, пропагандирующую отказ от деторождения в интернете, СМИ, кинофильмах, рекламе.

Минкультуры РФ
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