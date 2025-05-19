РКН не планирует запрет "Гарри Поттера" и "Игры престолов" за пропаганду чайлдфри

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) опроверг сообщения в СМИ о возможной блокировке или запрете сериалов "Игра престолов" и "Секс в большом городе", а также серии фильмов "Гарри Поттер".

"Выводы о наличии пропаганды чайлдфри в названных в СМИ фильмах безосновательны", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

Там напомнили, что "действующие критерии оценки материалов, содержащих пропаганду чайлдфри, четко определяют, что относится к таковой". "Это, в частности, информация, направленная на убеждение в отказе от деторождения, оправдывающая бездетность, превозносящая ее над рождением детей, а также формирующая негативный образ родительства и положительное отношение к жизни без детей", - уточняет пресс-служба.

"Упомянутые фильмы не соответствуют этим критериям. Роскомнадзор не планирует их удаление или блокировку", - заключает пресс-служба.

В некоторых СМИ появилась информация, что в РФ якобы могут запретить ряд фильмов или сериалов, в частности, "Гарри Поттера", "Игру престолов" и "Секс в большом городе" из-за пропаганды в них чайлдфри.

В Минкультуры РФ заявили, что эти фильмы и так не имеют прокатного удостоверения.