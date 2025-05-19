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В Тверской области отреставрируют усадьбу XVIII века "Знаменское-Раёк"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Торжокском районе Тверской области в ноябре 2025 года начнется реставрация дворцово-паркового комплекса XVIII века усадьба "Знаменское-Раёк", сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Завершить реставрационные работы предполагается в декабре 2027 года", - уточнили в пресс-службе.

Проект музеефикации усадьбы, которая является объектом культурного наследия федерального значения, был представлен на пресс-завтраке во Всероссийском историко-этнографическом музее (ВИЭМ) в Тверской области.

"В 2022 году памятник архитектуры передан в оперативное управление ВИЭМу. А в 2023 году вошел в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО", - отметили в пресс-службе.

Директор ВИЭМа Ирина Жукова сообщила, что в усадьбе планируется создание пространства, посвященного русской архитектуре. Отдельную экспозицию предполагается посвятить традициям паркового искусства.

На данный момент заключен договор с подрядчиком реставрационных работ, начаты научно-исследовательские работы.

"Уже прошло сканирование всего здания, почти вычерчены обмеры. Сканируется живопись, ведутся противоаварийные работы, изучается фундамент", - рассказала архитектор-реставратор Ирина Калугина.

Усадьба Знаменское-Раёк была построена по заказу владельца сенатора, генерал-аншефа Федора Ивановича Глебова (1734-1799 годы) в подарок для жены Елизаветы. Над проектированием и строительством усадьбы работал известный архитектор Николай Львов.

Архитектурный ансамбль усадьбы включает господский особняк и круговую колоннаду (курдонёр), соединяющую его с боковыми флигелями (каретная и оранжерея) и стоящими напротив парадными воротами. Большинство павильонов и беседок усадебного парка утрачены в 1930-е годы. Палатный каскад прудов состоит из сохранившихся верхнего палатного и среднего палатного прудов.

Планируется, что после завершения реставрации усадьба станет культурным и туристическим центром, где будут проводиться экскурсии, выставки и мероприятия, посвященные истории русской усадебной культуры.

ЮНЕСКО Ирина Калугина Ирина Жукова Торжокский район Николай Львов Тверская область Знаменское-Раек
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