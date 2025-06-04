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Книжный фестиваль "Красная площадь" начинает работу у стен Кремля

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - XI Книжный фестиваль "Красная площадь" откроется в среду у стен Кремля и будет работать до 7 июня включительно.

По информации организаторов, гостей фестиваля ждут новинки и лучшие книги от более чем 400 изданий со всей страны - всего более 100 тысяч книг художественной, детской, образовательной и научно-популярной литературы. В программу фестиваля вошли более 600 событий: от театральных спектаклей и литературно-музыкальных постановок до дискуссий, презентаций книг и автограф-сессий.

Как на территории фестиваля, так и у памятника поэту 6 июня отметят день рождения Александра Пушкина. На "Главной сцене", которая расположилась у Храма Василия Блаженного, в этот день лучшим молодым писателям и поэтам страны будет вручена литературная премия "Лицей" им. А.С. Пушкина. Всего в программе "Главной сцены", где, как обещают организаторы, гостей ожидают самые яркие моменты фестиваля, запланировано 27 событий.

Впервые на "Красной площади" будет работать площадка, посвященная поэзии, где нон-стоп все дни литературного марафона будут звучать строки классиков и современников.

Одной из главный тем фестиваля станет 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, ей будут посвящены события на всех 14 площадках "Красной площади", в том числе "Художественная литература", "Детская и учебная литература", "Нон-фикшн", "Регионы России и Республика Беларусь", "Библиотека", "Музейная линия", "Комиксы", "Антикварная и букинистическая книга".

Откроется "Красная площадь" концертом в честь 225-летия публикации "Слова о полку Игореве", в исполнении Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета. К закрытию фестиваля вечером 7 июня в концертной программе выступит оркестр "Академия русской музыки" под управлением дирижера Ивана Никифорчина.

На площадке "Художественная литература" пройдут более 90 встреч и презентаций с писателями и поэтами, у которых посетители будут иметь возможность взять автограф. В частности, здесь пройдет презентация романа Эдуарда Лимонова, рукопись которого долгие годы считалась утраченной - "Москва майская". А на площадке "Нон-фикшн" запланированы 45 встреч, лекций и дискуссий, в которых примут участие ведущие издательства, выпускающие публицистику, учебную, научную и научно-популярную литературу, а также книготорговые компании, литературные музеи и культурные фонды.

В "Литературной гостиной" в демонстрационном зале ГУМа пройдет деловая программа, которую откроет отраслевая конференция "Книжный рынок России: экономика, тренды, точки роста". По традиции в "Литературной гостиной" пройдут церемонии награждения нескольких конкурсов и премий.

Купленные издания от площадки фестиваля до дома в любой уголок РФ или СНГ доставит курьерский сервис, мобильный пункт которого расположен на площади.

Интервью с писателями, издателями, артистами и музыкантами будут доступны в сообществе фестиваля в VK, онлайн-трансляции событий можно смотреть в VK Видео. Полная программа фестиваля опубликована на его сайте.

Книжный фестиваль "Красная площадь" организован Минцифры России и Российским книжным союзом при поддержке Минпросвещения РФ и правительства Москвы. Время работы фестиваля: в среду и четверг, 4 и 5 июня, с 10:0 до 22:00, а в пятницу и субботу, 6 и 7 июня, - с 10:00 до 22:30. Вход свободный.

Москва Кремль фестиваль Красная площадь
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