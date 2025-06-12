Поиск

"Союзмультфильм" проведет фестиваль новых авторских мультфильмов "Теплая анимация"

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Более десяти короткометражных лент вошли в программу онлайн-фестиваля новых авторских мультфильмов "Теплая анимация", сообщила пресс-служба "Союзмультфильма".

"Российская анимация традиционно сильна своей авторской школой и креативным потенциалом, ежегодно ленты отечественных авторов получают десятки призов на национальных и международных смотрах, многие из них - настоящие шедевры, и мы рады представить их широкому зрителю в рамках очередного онлайн-фестиваля "Теплая анимация", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Союзмультфильма" Бориса‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ Машковцева.

Еженедельно до 30 июня на площадке социальной сети "ВКонтакте" в официальном аккаунте "Союзмультфильма" будут выкладываться четыре ленты.

Среди участников проекта философская притча "Волк думающий", главного героя в которой озвучил народный артист России Константин Хабенский. Она получила призы на фестивалях Сербии и Италии. Также покажут короткометражный мультфильм "Гимнастка", получивший награду в Китае, "Переход", отмеченный наградами в США и Италии, а также "Миллионы алых роз", "Лисапет", "Егор!", "Бабугли", "Радиопомехи", "Прощайте, люди", "Динозаврово", "Мы сидим на карантине", "Радуга", "Мазайка".

Онлайн-фестиваль "Теплая анимация" проходит в четвертый раз.

Союзмультфильм
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Последний день Помпеи" впервые за четверть века покажут на выставке в Москве

"Последний день Помпеи" впервые за четверть века покажут на выставке в Москве

Путин предложил учредить день языков народов России

Умершие знаменитости

Умер композитор Евгений Дога

В Китае мужчина сломал две древние статуи воинов терракотовой армии

В Китае мужчина сломал две древние статуи воинов терракотовой армии

HBO назвал исполнителей главных ролей в сериале по Гарри Поттеру

Фильм "Простая случайность" получил главный приз Каннского кинофестиваля

Фильм "Простая случайность" получил главный приз Каннского кинофестиваля

Все коллекции столичных музеев будут оцифрованы к 2026 году

Все коллекции столичных музеев будут оцифрованы к 2026 году

Исторический музей покажет в Москве терракотовую армию из Китая

Исторический музей покажет в Москве терракотовую армию из Китая

Пушкинский музей проведет в декабре выставку Марка Шагала

Три филиала Пушкинского музея прекратят работу в его составе с 1 января 2026 года

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6539 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });