"Союзмультфильм" проведет фестиваль новых авторских мультфильмов "Теплая анимация"

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Более десяти короткометражных лент вошли в программу онлайн-фестиваля новых авторских мультфильмов "Теплая анимация", сообщила пресс-служба "Союзмультфильма".

"Российская анимация традиционно сильна своей авторской школой и креативным потенциалом, ежегодно ленты отечественных авторов получают десятки призов на национальных и международных смотрах, многие из них - настоящие шедевры, и мы рады представить их широкому зрителю в рамках очередного онлайн-фестиваля "Теплая анимация", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Союзмультфильма" Бориса‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ Машковцева.

Еженедельно до 30 июня на площадке социальной сети "ВКонтакте" в официальном аккаунте "Союзмультфильма" будут выкладываться четыре ленты.

Среди участников проекта философская притча "Волк думающий", главного героя в которой озвучил народный артист России Константин Хабенский. Она получила призы на фестивалях Сербии и Италии. Также покажут короткометражный мультфильм "Гимнастка", получивший награду в Китае, "Переход", отмеченный наградами в США и Италии, а также "Миллионы алых роз", "Лисапет", "Егор!", "Бабугли", "Радиопомехи", "Прощайте, люди", "Динозаврово", "Мы сидим на карантине", "Радуга", "Мазайка".

Онлайн-фестиваль "Теплая анимация" проходит в четвертый раз.