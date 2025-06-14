Французская актриса Фанни Ардан представила свой спектакль в Москве

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Французская актриса Фанни Ардан представила свой моноспектакль "Жажда страсти" на сцене театра "Современник".

"Жажда страсти" - это драматическая история любви знатной дамы и молодого офицера во Франции XVII века. Показы моноспектакля проходят 13 и 14 июня в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес" на Другой сцене театра "Современник".

"Я думаю, что мир чувств, мир переживаний, мир страсти – он для всех одинаков. То есть, для меня играть в Париже эту пьесу или здесь, странным образом, это почти одно и то же. Я исхожу из того, что русская публика приходит в театр для того, чтобы им рассказали историю", - сказала журналистам Ардан.

Она отметила, что несмотря на то, что история, которая легла в основу спектакля, происходит в 17-м веке во Франции, "это все-таки очень понятная история, прежде всего, это история любви". "Но это еще и история про то, как сложно любви выживать, когда есть долг и когда есть какие-то религиозные предпочтения", - добавила актриса.

"Пьесу, которую вы увидите, я играла в июне прошлого года в Париже. И я сразу же сказала себе: "Все-таки обязательно я должна сыграть в Москве эту пьесу", - сказала Ардан.

В свою очередь глава театра "Современник" и Театра Олега Табакова, председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков заявил, что счастлив и с нетерпением ждет спектакля, как и все любители театра.

Спектакль "Жажда страсти" был поставлен в Театре Мариньи в Париже в 2024 году под руководством режиссера Катрин Шауб по роману Лоранс Плазене La blessure et la soif.