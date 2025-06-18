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Том Круз получит почетный "Оскар"

Том Круз получит почетный "Оскар"
Актер Том Круз
Фото: AP/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Американский актер Том Круз получит почетную статуэтку премии "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе.

Как отмечается на сайте американской киноакадемии, Круз, один из самых узнаваемых актеров всех времен, "был убежденным сторонником театра и помог индустрии пережить сложное время во время пандемии COVID-19".

Также почетными наградами будут отмечены американская актриса и танцовщица Дебби Аллен и художник-постановщик Уинн Томас.

Певице и киноактрисе Долли Партон будет вручена гуманитарная премия имени Джина Хершолта.

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