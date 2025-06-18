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Актрису Тенякову похоронят на Троекуровском кладбище 20 июня

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Церемония прощания с народной артисткой РФ, актрисой Натальей Теняковой пройдет 20 июня в МХТ им. Чехова, где служила актриса, похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

"Прах Натальи Максимовны будет упокоен на Троекуровском кладбище рядом с Сергеем Юрским", - сообщили в театре в среду.

В 11:00 начнётся гражданская панихида в МХТ имени А. П. Чехова. Затем пройдёт прощание в ритуальном зале Центральной клинической больницы № 1.

Тенякова скончалась на 81-м году жизни в ночь на среду. Тенякова родилась 3 июля 1944 года. Окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Вдова актера Сергея Юрского.

Троекуровское кладбище Наталья Тенякова
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