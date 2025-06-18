Ушла из жизни народная артистка РФ Наталья Тенякова

Наталья Тенякова Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Народная артистка РФ, актриса МХТ имени Чехова Наталья Тенякова скончалась на 81-м году жизни, сообщили в театре.

"Сегодня ночью ушла из жизни народная артистка России Наталья Максимовна Тенякова. Потеря фундаментальная, подкашивающая. Наталья Максимовна была столпом труппы Художественного театра, актрисой - природным явлением (научить играть, "как Тенякова", и даже описать её обаяние невозможно) и человеком предельно честным, настоящим во всём", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале театра.

Тенякова, отметили в театре, пришла в МХАТ в 1988 году, уже будучи известной актрисой: в её послужном списке были главные роли в Ленинградском театре им. Ленинского комсомола, БДТ Товстоногова и Театре имени Моссовета, а также фильмы "Старшая сестра", "Зеленая карета", "Любовь и голуби".

"За почти сорок лет в Художественном театре ею было сыграно множество самых разнообразных ролей - от трагических до гротескных, от "будничных" до исключительных, от Мадлены Бежар в "Кабале святош", Раневской в "Вишневом саде", Гурмыжской в "Лесе" до наших современниц", - добавили в МХТ.

О дате прощания будет сообщено дополнительно.

Тенякова родилась 3 июля 1944 года. Окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Вдова актера Сергея Юрского.