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Министры культуры РФ и КНДР подписали план сотрудничества о расширении связей

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Министры культуры России и КНДР подписали план сотрудничества о расширении культурных связей до 2027 года, а также обсудили расширение двусторонних обменов, сообщается в телеграм-канале правительства РФ.

Там также сообщается, что стороны обсудили расширение двусторонних обменов и запланированные мероприятия.

В правительстве РФ уточнили, что в сентябре 2025 года во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства в Москве планируется открытие выставки корейских художников, а российские творческие коллективы приглашены для участия в торжественном концерте в Пхеньяне, посвященном 80-летию Трудовой партии Кореи, который состоится в октябре 2025 года.

Кроме того, "стороны обсудили увековечение памяти солдат Корейской народной армии, сражавшихся за освобождение Курской области в годы Великой Отечественной войны". "Российская сторона выразила готовность к совместным проектам в этой области", говорится в сообщении.

Министр культуры РФ Ольга Любимова в своем телеграм-канале уточнила, что план культурного сотрудничества предусматривает реализацию ряда совместных инициатив, направленных на развитие двусторонних культурных связей и укрепление гуманитарного партнёрства.

Ключевым мероприятием со стороны КНДР станет выставка произведений художественного искусства Творческого объединения "Мансудэ", которая пройдет на площадке Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства с 18 августа по 17 сентября 2025 года.

В свою очередь российская сторона организует в Пхеньяне комплекс культурных мероприятий. Среди них - выступления Государственного академического русского народного хора имени М.Е. Пятницкого и Московского государственного академического театра танца "Гжель", фотовыставка "Россия", мастер-классы и просветительские лекции.

Ольга Любимова КНДР Пхеньян
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