Музей старейшего в России театра открылся в Ярославле

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Бахрушинский театральный музей открыл в Ярославле музей театра драмы имени Волкова к его 275-летию, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.

Проект реализован в рамках федеральной программы "Новый музей театра" при поддержке Министерства культуры РФ.

Новая экспозиция рассказывает о роли Федора Волкова в становлении русской театральной школы, а также о превращении Ярославля в театральную столицу в XIX веке.

"Многие раритеты были собраны лично основателем музея, известным московским меценатом Алексеем Бахрушиным", - сообщила статс-секретарь – замглавы Минкультуры РФ Жанна Алексеева.

Новая экспозиция в Волковском театре включает свыше 250 экспонатов, среди которых уникальные документы XVIII века, афиши, программы, костюмы, макеты декораций.

Как рассказала генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова, для создания нового музея театра были использованы современные мультимедийные технологии. Так, благодаря архивным видеоматериалам и фрагментам спектаклей, показанным в экспозиции, аудиохронике и интервью с ведущими мастерами сцены удалось выстроить драматургическое повествование, позволяющее погрузиться в атмосферу театральной жизни прошлых эпох.

Музей Театра им. Волкова в Ярославле стал четвертым проектом, реализованным в рамках федеральной программы "Новый музей театра", которая стартовала в 2023 году. Ранее музейные пространства также открылись в театрах Курска, Махачкалы и Кинешмы. До конца 2025 года планируется запуск еще трех музеев – в Сухуме, Донецке и Самаре.