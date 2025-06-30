Большой и Мариинка представят вечера одноактных балетов Игоря Стравинского

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Вечера одноактных балетов Игоря Стравинского, среди которых "Жар-птица", "Петрушка", "Весна священная" и "Свадебка", представят 10 и 11 июля на Исторической сцене Большого театра. Проект подготовлен совместно Большим и Мариинским театрами, сообщили в пресс-службе ГАБТ.

Уточняется, что Большой театр представит зрителям премьеры балетов "Жар-птица" и "Петрушка" в хореографии Михаила Фокина, а Мариинский покажет "Весну священную" по мотивам хореографии Вацлава Нижинского и "Свадебку" в хореографии Брониславы Нижинской. Музыкальный руководитель - Валерий Гергиев.

12 и 13 июля продолжатся премьерные показы одноактных балетов Большого театра "Жар-птица" и "Петрушка". Постановочная команда впервые представляет свою версию этих балетов Стравинского. Музыкальный руководитель - Валерий Гергиев, балетмейстером выступил Андрис Лиепа.

Главные партии репетируют ведущие артисты балетной труппы Алёна Ковалёва, Елизавета Кокорева, Кристина Кретова, Екатерина Крысанова, Анна Никулина, Анастасия Сташкевич, Элеонора Севенард, Юлия Степанова, Мария Виноградова, Арина Денисова, Ольга Марченкова, Дарья Хохлова, Мария Кошкарёва, Артемий Беляков, Егор Геращенко, Владислав Лантратов, Артём Овчаренко, Денис Родькин, Денис Савин, Дмитрий Смилевски, Игорь Цвирко, Дмитрий Выскубенко, Денис Захаров, Даниил Потапцев, Алексей Путинцев, Ратмир Джумалиев и другие.

Как уточнили в ГАБТ, первое крупное произведение - балет "Жар-птица" - Стравинский написал по заказу Сергея Дягилева, за ним последовали "Петрушка" и "Весна священная", где композитор порывает с музыкальной традицией, свободно используя неразрешенные диссонансы и постоянно меняющиеся ритмы невероятной сложности. С тех пор имя Стравинского стало символом ультрасовременных тенденций в музыке.

Балет "Жар-птица" впервые появился на сцене Большого театра в 1964 году. В 1982 году спектакль был восстановлен, однако надолго не задержался в репертуаре и с тех пор не появлялся на сцене Большого.

Первая постановка балета "Петрушка" была представлена в Большом театре в 1921 году. Впоследствии балет был также поставлен в 1964, 1982, 1990, в 2010 годах. Последняя на данный момент постановка состоялась в 2018 году, её осуществили хореограф Эдвард Клюг, сценограф Марко Япель, художник по костюмам Лео Кулаш.