Алисе Фрейндлих вручили орден "За заслуги перед Отечеством" I степени

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил народной артистке СССР Алисе Фрейндлих орден "За заслуги перед Отечеством" I степени, сообщает пресс-служба правительства города в пятницу.

"От имени ленинградцев-петербуржцев хочу сказать, что мы вас любим, мы вами гордимся. Ваша доброта, интеллигентность, гостеприимство - воплощение ленинградского характера", - сказал Беглов во время награждения.

Губернатор отметил, что для него большая честь выполнить поручение президента России и вручить актрисе высокую государственную награду. Он пожелал актрисе удачи, здоровья и новых творческих успехов на сцене БДТ.

"Всю свою жизнь я занималась любимым делом. Вся моя жизнь принадлежит театру. Я служила ему верой и правдой и всегда была счастлива этому служению. Оказалось, что это еще и заслуга перед Отечеством. Благодарю вас всех за то, что вы здесь - в этом моя главная заслуга перед Отечеством. Здесь моя дочь, мои внуки и мои правнуки. Вот это, пожалуй, заслуга всерьез. А все остальное сплошная радость", - сказала, в свою очередь, Фрейндлих.

В сообщении подчеркивается, что актриса стала одной из немногих полных кавалеров ордена.

На вручении присутствовали ведущие актеры труппы Большого драматического театра имени Товстоногова, родные Фрейндлих. Церемония прошла на набережной Фонтанки в стенах прославленного театра. Участие в награждении принял военный духовой оркестр Ленинградского военного округа.

Ранее, в декабре 2024 года, на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ президента РФ Владимира Путина, согласно которому Фрейндлих награждается орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

Фрейндлих родилась в 1934 году в Ленинграде. С 1983 года - одна из ведущих актрис Российского государственного академического Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова. Наиболее известна по картинам "Соломенная шляпка", "Агония", "Служебный роман", "Д'Артаньян и три мушкетёра", "Сталкер", "Опасный возраст", "Жестокий романс", циклу фильмов "Женская логика" и фильму "Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину".