Умер народный артист России Владимир Сафронов

Владимир Сафронов Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Актер театра и кино, режиссер, народный артист России Владимир Сафронов скончался на 85-м году жизни, сообщили в Малом театре, где служил артист.

"В Малый театр пришла печальная новость - вчера, 5 августа, не стало Народного артиста России Владимира Алексеевича Сафронова. Большого мастера, уникального педагога", - говорится в сообщении театра.

О дате и месте прощания будет объявлено позднее, добавили в Малом театре.

Сафронов родился 1 ноября 1940 года в Москве. Окончил Щепкинское театральное училище в 1962 году. С 1965 по 1972 год служил в труппе Московского драматического театра имени А.С. Пушкина.

В 1972 году пришел в Малый театр, на сцене которого сыграл около 60 ролей. "Он был одним из лучших исполнителей ролей в пьесах Островского, часто был задействован в исторических постановках, которыми всегда славился наш театр. Все созданные им образы были удивительно запоминающиеся, он обладал тем артистическим обаянием, которое сегодня принято называть харизмой", - отметили в театре.

Помимо работы в театре Сафронов занимался педагогической деятельностью. В 2001-2009 годах был директором и художественным руководителем созданного им Реутовского муниципального драматического театра.