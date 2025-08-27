Бразилия и ОАЭ подтвердили свое участие в "Интервидении"

20 августа в пресс-службе конкурса сообщали, что в финале "Интервидения" примут участие конкурсанты из 21 страны: из регионов БРИКС, СНГ, Латинской Америки, Азии и Африки и США. В перечень стран, подтвердивших участие в конкурсе, вошли Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Кения, Колумбия, Куба, Кыргызстан, Мадагаскар, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Эфиопия, Узбекистан и ЮАР.

В опубликованном организаторами в июне списке фигурировали ОАЭ и Азербайджан, однако вторая страна пока не прислала официальное подтверждение об участии в конкурсе.

Конкурс пройдет 20 сентября в "LIVE Арена". Россию на нем представит певец SHAMAN.