Ряд стран не примет участие в "Интервидении" из-за внутренних причин

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Некоторые страны не смогут принять участие в международном песенном конкурсе "Интервидение", который пройдет в Москве в сентябре, из-за внутренних причин и нехватки времени на подготовку, сообщили в фонде Наследие искусства, который организует конкурс.

"Приглашения направлялись в ряд европейских стран, а также в США. Уже в этом году на конкурсе будут представлены представители всех континентов, что явно демонстрирует глобальный интерес к формату. К сожалению, некоторые страны не смогли принять участие из-за внутренних причин, нехватки времени на подготовку и плотные графики мероприятий у министерств", - сообщили журналистам в фонде.

Так там ответили на вопрос о том, направлялись ли приглашения об участии в конкурсе в "недружественные страны", и о том, все ли эти страны отказались от участия или есть те, которые еще не определились.

По данным фонда, на данный момент в конкурсе официально подтвердили участие представители следующих стран: Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, Мадагаскар, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Узбекистан, Таджикистан, ЮАР.

Также в фонде сообщили о случаях отказа со стороны организаторов в участии. Они были связаны с тем, что "потенциальный участник не подходил по критериям конкурса, прописанным в положении, или из-за несоблюдения сроков подачи заявки".

Конкурс пройдет 20 сентября в "LIVE Арена". Россию на нем представит певец SHAMAN.

20 августа в пресс-службе конкурса сообщали, что в финале "Интервидения" примут участие конкурсанты из 21 страны: из регионов БРИКС, СНГ, Латинской Америки, Азии и Африки и США. В перечень стран, подтвердивших участие в конкурсе, вошли Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Кения, Колумбия, Куба, Кыргызстан, Мадагаскар, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Эфиопия, Узбекистан и ЮАР. В опубликованном организаторами в июне списке фигурировали Азербайджан и ОАЭ, однако в новом перечне стран они отсутствуют.



