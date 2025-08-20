Поиск

Участие в "Интервидении" подтвердила 21 страна

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Участие в международном песенном конкурсе "Интервидение" примет 21 страна, к ранее объявленному списку стран добавились Кения, Мадагаскар и Эфиопия, но из него исчезли Азербайджан и ОАЭ.

"Финал "Интервидения" пройдёт в Москве 20 сентября 2025 года на Live Арене. В нём примут участие конкурсанты из 21 страны регионов БРИКС, СНГ, Латинской Америки, Азии и Африки, а также США", - говорится в сообщении пресс-службы конкурса.

Согласно списку стран, подтвердивших участие в конкурсе, в него вошли Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Кения, Колумбия, Куба, Кыргызстан, Мадагаскар, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Эфиопия, Узбекистан и ЮАР.

В ранее опубликованном организаторами списке фигурировали Азербайджан и ОАЭ, однако в новом перечне стран они отсутствуют.

Как отметил заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский, слова которого привели в сообщении, "мы пригласили на "Интервидение" участников из более 20 стран БРИКС, СНГ, Латинской Америки, Азии и Африки, а также из США, чтобы через призму музыки показать, насколько богат и разнообразен мир".

"Интервидение" - это не политическая инициатива, а культурная, общественная. И мы верим, что "Интервидение" станет настоящим праздником культурного кода каждой страны-участницы", - добавил он.

Ожидается, что освещать "Интервидение" в Москве будут представители СМИ из более чем 25 стран. В период с 19 по 21 сентября для СМИ будет функционировать современный медиацентр в "Технопарке Сколково".

Министр культуры Ольга Любимова предложила создать музыкальный конкурс "Интервидение" в ноябре 2023 года. В феврале 2025 года президент РФ Владимир Путин своим указом распорядился провести конкурс в 2025 году в Москве и Московской области.

Конкурс пройдет 20 сентября в "LIVE Арена". Россию на нем представит певец Shaman.

Как сообщал ранее специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, в конкурсе примут участие порядка 25 стран.

