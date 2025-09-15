Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр России откроют новый сезон Дома музыки

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Концерт-открытие XXIII сезона Московского международного Дома музыки состоится 21 сентября. Национальный филармонический оркестр России под управлением маэстро Владимира Спивакова представит программу из сочинений Вольфганга Амадея Моцарта и Густава Малера.

Как сообщает пресс-служба ММДМ, вместе с НФОР на сцену выйдет юный пианист-виртуоз Лукас Шиш.

Музыкант родился в 2011 году в Женеве. Начав заниматься музыкой в четыре года, в шесть лет он поступил в Женевскую консерваторию. Юный виртуоз является лауреатом международных конкурсов, в том числе престижного состязания Grand Piano Competition, стипендиатом и участником концертных программ Международного благотворительного фонда В.Спивакова.