"Гамнет" стал обладателем "Золотого глобуса" как лучшая драма

Лучшим фильмом-комедией стала "Битва за битвой"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Картина "Гамнет" режиссера Хлои Чжао стала обладателем "Золотого глобуса" в номинации "Лучший фильм - драма", как лучший фильм-комедия награду получила картина "Битва за битвой" Пола Томаса Андерсона.

83-я церемония вручения наград премии Голливудской ассоциации иностранной прессы прошла в понедельник по московскому времени.

Картина основана на одноимённом романе Мэгги О'Фаррелл и повествует вымышленную историю жизни сына Уильяма Шекспира Хемнета, который умер в юном возрасте.

В номинации "Лучший фильм - драма" также были представлены "Франкенштейн" Гильермо дель Торо, "Простая случайность" Джафара Панахи, "Секретный агент" Клебера Мендонса Филью, "Грешники" Райана Куглера и "Сентиментальная ценность" Йоакима Триера.

Награды за "Лучшую женскую роль в драме" удостоена Джесси Бакли за фильм "Гамнет". Обладателем награды за лучшую мужскую роль в драме стал Вагнер Моура за фильм "Секретный агент".

Награду в номинации "Лучший фильм - комедия или мюзикл" получила картина "Битва за битвой" Пола Томаса Андерсона. Фильм также был отмечен за лучшую режиссуру и лучший сценарий.

Сюжет картины построен вокруг Боба Фергюсона - бывшего революционера-активиста, который после ареста жены скрылся со своей дочерью Уиллой, но спустя 16 лет прошлое настигает его в лице старого врага, полковника Локджо. Боб вынужден вновь объединиться со своими бывшими соратниками, чтобы спасти дочь.

В номинации "Лучший фильм - комедия или мюзикл" также были представлены картины "Голубая луна" и "Новая волна" Ричарда Линклейтера, "Бугония" Йоргоса Лантимоса, "Марти Великолепный" Джошуа Сэфди и "Метод исключения" Пак Чхан Ука.

Награду в номинации "Лучшая роль актера в мюзикле или комедии" получил Тимоти Шаламе за фильм "Марти Великолепный". Обладательницей "Золотого глобуса" за лучшую женскую роль в комедии или мюзикле стала Роуз Бирн за фильм "Я бы тебя пнула, если бы могла".

Лучшим фильмом на иностранном языке стала бразильская картина "Секретный агент".

"Золотой глобус" - американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. "Золотой глобус" вручается каждый год в январе по результатам голосования около 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.

