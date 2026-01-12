Пол Томас Андерсон стал обладателем "Золотого глобуса" как лучший режиссёр

Поиск

Пол Томас Андерсон на 83-й ежегодной церемонии вручения премии "Золотой глобус" в отеле The Beverly Hilton, 11 января 2026 года
Фото: Penske Media via Getty Images

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Режиссер Пол Томас Андерсон стал обладателем "Золотых глобусов" за фильм "Битва за битвой" за лучшую режиссуру и лучший сценарий.

83-я церемония вручения наград премии Голливудской ассоциации иностранной прессы проходит в понедельник по московскому времени.

Андерсон стал обладателем наград в номинациях "Лучший режиссёр" и "Лучший сценарий" за свою картину "Битва за битвой".

Лучшим анимационным фильмом стал "Кей-поп-охотницы на демонов".

Обладателем награды в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" стал Стеллан Скарсгард за фильм "Сентиментальная ценность". В аналогичной женский номинации обладательницей "Золотого глобуса" стала актриса Тиана Тейлор за фильм "Битва за битвой".

"Золотой глобус" - американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. "Золотой глобус" вручается каждый год в январе по результатам голосования около 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.

Золотой глобус Пол Томас Андерсон Стеллан Скарсгард Тиана Тейлор
Новости

