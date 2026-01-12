Сборы кинотеатров в РФ за новогодние каникулы составили более 10,4 млрд рублей

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Кассовые сборы российских кинотеатров за новогодние каникулы, которые продлились с 31 декабря по 11 января, составили более 10 млрд 401 млн рублей, следует из данных Единой автоматизированной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) Фонда кино.

Согласно отчету ЕАИС, наибольшие кассовые сборы пришлись на 2 января, тогда кинотеатры продали билеты на сумму 1 млрд 421 млн рублей.

В кинотеатры за этот период было продано 19 млн 488 тыс. билетов.

Самыми популярными у зрителей стали картины "Чебурашка 2", который за этот период заработал 4 млрд 948 млн рублей, "Простоквашино" со сборами 2 млрд 89 млн рублей и "Буратино" со сборами 2 млрд 65 млн рублей.