Поиск

Сборы кинотеатров в РФ за новогодние каникулы составили более 10,4 млрд рублей

Сборы кинотеатров в РФ за новогодние каникулы составили более 10,4 млрд рублей
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Кассовые сборы российских кинотеатров за новогодние каникулы, которые продлились с 31 декабря по 11 января, составили более 10 млрд 401 млн рублей, следует из данных Единой автоматизированной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) Фонда кино.

Согласно отчету ЕАИС, наибольшие кассовые сборы пришлись на 2 января, тогда кинотеатры продали билеты на сумму 1 млрд 421 млн рублей.

В кинотеатры за этот период было продано 19 млн 488 тыс. билетов.

Самыми популярными у зрителей стали картины "Чебурашка 2", который за этот период заработал 4 млрд 948 млн рублей, "Простоквашино" со сборами 2 млрд 89 млн рублей и "Буратино" со сборами 2 млрд 65 млн рублей.

Фонд кино
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сборы кинотеатров в РФ за новогодние каникулы составили более 10,4 млрд рублей

 Сборы кинотеатров в РФ за новогодние каникулы составили более 10,4 млрд рублей

"Гамнет" стал обладателем "Золотого глобуса" как лучшая драма

 "Гамнет" стал обладателем "Золотого глобуса" как лучшая драма

Пол Томас Андерсон стал обладателем "Золотого глобуса" как лучший режиссёр

 Пол Томас Андерсон стал обладателем "Золотого глобуса" как лучший режиссёр

Столицами европейской культуры 2026 года будут финский Оулу и словацкий Тренчин

"Буратино" и "Простоквашино" заработали в прокате более 1 млрд рублей

 "Буратино" и "Простоквашино" заработали в прокате более 1 млрд рублей

Более 90 тыс. артефактов обнаружили московские археологи в 2025 году

Брижит Бардо похоронят 7 января в Сен-Тропе

 Брижит Бардо похоронят 7 января в Сен-Тропе

Брижит Бардо скончалась на 92-м году жизни

 Брижит Бардо скончалась на 92-м году жизни

Ушла из жизни Вера Алентова

 Ушла из жизни Вера Алентова

Выручка аукционных домов Christie's и Sotheby's в 2025 г. выросла впервые за три года

 Выручка аукционных домов Christie's и Sotheby's в 2025 г. выросла впервые за три года
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8105 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 17 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 115 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });