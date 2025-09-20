Путин заявил о важности возрождения музыкального конкурса "Интервидение"

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал финал возрождённого международного музыкального конкурса "Интервидение" одним из самых ожидаемых культурных событий года.

"Сегодня "Интервидение", сохраняя верность традициям, обретает новые масштабы. Самые современные достижения концертной индустрии, разнообразие стран и традиций, атмосфера творческой свободы, добра и взаимоуважения создают настоящий праздник для артистов и зрителей", - говорится в видеообращении президента РФ, опубликованном пресс-службой Кремля.

Он подчеркнул, что "современный мир стремительно меняется. В нём формируется огромный запрос на справедливость, на широкий и равный доступ к плодам социально-экономического и культурного прогресса. Народы имеют право на свободное развитие, на сбережение своей идентичности. Люди стремятся к общению, хотят лучше узнать и понять культуру других стран".

Путин отметил, что "Россия всегда была и остаётся страной открытой для общения и созидательного сотрудничества". "Мы дорожим своими традициями и уважаем традиции других. Именно уважение к традиционным ценностям, к многообразию культур по сути является основной идеей конкурса и вдохновляет его участников на достижение творческих высот", - сказал Путин.

Международный песенный конкурс "Интервидение" проходит на Live Арена в субботу, 20 сентября, в финальном шоу примут участие представители 23 стран.