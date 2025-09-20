Поиск

Международный песенный конкурс «Интервидение» пройдет в субботу на Live Арена

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Международный песенный конкурс "Интервидение" пройдет на Live Арена в субботу, в финальном шоу примут участие представители 23 стран.

С идеей проведения в России конкурса "Интервидение" в ноябре 2023 года выступила министр культуры РФ Ольга Любимова во время встречи с главами официальных зарубежных делегаций на IX Санкт-Петербургском форума объединенных культур. В феврале 2025 года президент РФ Владимир Путин своим указом распорядился провести конкурс в 2025 году в Москве и Московской области.

Председателем оргкомитета конкурса был назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко, председателем наблюдательного совета - первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Как отмечали организаторы, мероприятие станет неким возрождением конкурса "Интервидение", который был организован и проводился Международной организацией радиовещания и телевидения (OIRT) в 1965—1980-х годах. Тогда в конкурсе принимали участие исполнители из стран Европы, Центральной Азии, Африки, Америки.

В этом году участниками конкурса стали представители Белоруссии, Бразилии, Венесуэлы, Вьетнама, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Кении, Китая, Колумбии, Кубы, Киргизии, Мадагаскара, ОАЭ, России, Саудовской Аравии, Сербии, США, Таджикистана, Узбекистана, Эфиопии и ЮАР.

Откроет шоу представитель Кубы - певица, вокалистка и инструменталистка Сулема Иглесиас Саласар, которая исполнит песню "Guaguancó". Завершит финальное шоу представитель Индии – певец Раухан Малик с песней "Любовь". Россию на конкурсе представит певец Shaman с песней "Прямо по сердцу", он выступит девятым.

Прямую трансляцию "Интервидения" проведет Первый канал. Как ранее сообщал генеральный директор телеканала Константин Эрнст, шоу начнется в 20:30 и продлится 3,5 часа. Во время трансляции будут применяться технологий виртуальной и дополненной реальности.
Зрителями конкурса, как отмечал первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель набсовета "Интервидения" Сергей Кириенко, могут стать более 4,3 млрд человек – именно столько человек проживает в странах-участницах конкурса.

Ожидается, что конкурс может стать ежегодным. Как заявлял ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной проведению конкурса, которая состоялась 16 сентября, "есть интерес, уже несколько наших коллег проявили такое желание - принять такой конкурс в следующем году и через два года. Я надеюсь, мы сделаем этот конкурс ежегодным.
Где пройдет следующий конкурс станет известно позднее.

Согласно положению о проведении конкурса, победитель "Интервидения" получит денежное вознаграждение в размере 30 млн рублей и хрустальный кубок.

Интервидение
