Поиск

Минкультуры РФ не пустило в прокат фильм, получивший главную награду в Каннах

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму "Простая случайность" режиссёра Джафара Панахи, сообщили в компании-дистрибьюторе "Русский Репортаж".

Прокат картины – обладателя Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля и официального претендента на "Оскар" от Франции – должен был стартовать 30 октября.

Причины отказа в компании не уточнили.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минкультуры РФ, фильму отказано в выдаче прокатного удостоверения в связи с подпунктом "з" пункта 19 Порядка предоставления (выдачи) прокатного удостоверения на фильм. Им определяется, что фильму отказано в связи с иными определенными федеральными законами случаями.

Картина Панахи стала обладателем главной награды Каннского кинофестиваля, который прошел в мае 2025 года.

Минкультуры РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В России продажи билетов на зарубежные концерты с начала года выросли в 70 раз

В России продажи билетов на зарубежные концерты с начала года выросли в 70 раз

"Ленфильм" передадут в собственность Санкт-Петербурга

"Ленфильм" передадут в собственность Санкт-Петербурга

Певец из Вьетнама Дык Фук стал победителем "Интервидения"

Певец из Вьетнама Дык Фук стал победителем "Интервидения"

Участница из США не выступит на конкурсе "Интервидение"

Участница из США не выступит на конкурсе "Интервидение"
Умершие знаменитости

Американский актер Роберт Редфорд умер на 90-м году жизни

Американский актер Роберт Редфорд умер на 90-м году жизни

Михаил Пиотровский переназначен гендиректором Эрмитажа

Фильм Джармуша "Отец, мать, сестра, брат" получил "Золотого льва" в Венеции

Похищенную нацистским офицером картину XVII века нашли у его дочери в Аргентине

Похищенную нацистским офицером картину XVII века нашли у его дочери в Аргентине

Актриса Аглая Тарасова стала фигуранткой уголовного дела о контрабанде наркотиков

Актриса Аглая Тарасова стала фигуранткой уголовного дела о контрабанде наркотиков
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7267 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });