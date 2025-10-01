Минкультуры РФ не пустило в прокат фильм, получивший главную награду в Каннах

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму "Простая случайность" режиссёра Джафара Панахи, сообщили в компании-дистрибьюторе "Русский Репортаж".

Прокат картины – обладателя Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля и официального претендента на "Оскар" от Франции – должен был стартовать 30 октября.

Причины отказа в компании не уточнили.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минкультуры РФ, фильму отказано в выдаче прокатного удостоверения в связи с подпунктом "з" пункта 19 Порядка предоставления (выдачи) прокатного удостоверения на фильм. Им определяется, что фильму отказано в связи с иными определенными федеральными законами случаями.

Картина Панахи стала обладателем главной награды Каннского кинофестиваля, который прошел в мае 2025 года.