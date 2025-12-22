Поиск

Путевой дворец Петра I в "Петергофе" откроется во второй половине 2026 года

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Реставрация путевого дворца Петра I завершится в государственном музее-заповеднике "Петергоф" во второй половине 2026 года, тогда же он откроется для посетителей, сообщил "Интерфаксу" гендиректор музея Роман Ковриков.

Дворец был построен в начале XVIII века.

"И, конечно, со временем он много раз перестраивался. Во время войны он очень сильно пострадал, после войны были проведены косметические работы. И только в 80-х годах была проведена реставрация. Поскольку дворец деревянный, а с момента последней реставрации прошло без малого 50 лет, пришла пора и ему обновиться и пройти такой серьезный реставрационный путь", - добавил Ковриков.

Петергоф Роман Ковриков Петр I
