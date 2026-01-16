Поиск

Михайловский театр сообщил об уходе Владимира Кехмана с должности худрука

Художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Владимир Кехман покинул пост художественного руководителя Михайловского театра в Петербурге, сообщил театр в своих соцсетях в пятницу.

Кехман покидает этот пост после почти 19 лет работы, говорится в сообщении. Там также отмечается, что исполняющим обязанности худрука театра назначен музыкальный руководитель - главный дирижёр театра Александр Соловьев. В феврале 2019 года он занял пост главного дирижёра Михайловского театра, а в июле 2022 года также стал музыкальным руководителем театра.

"Сегодня Александр Соловьев работает над большинством спектаклей текущего репертуара, а также выступает в качестве музыкального руководителя премьер. Как дирижёр Александр Соловьев работал с Большим театром России, Центром оперного пения Галины Вишневской и рядом оркестров", - уточняет театр.

Кроме того, с 2021 года он преподает в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

Как сообщалось, в 2007 Кехман был назначен генеральным директором Михайловского театра, с 2015 года стал его художественным руководителем, оставив пост генерального директора. С 2015 года до октября 2021 года совмещал работу в Михайловском театре и Новосибирском театре оперы и балета (в марте 2015 года назначен генеральным директором, с декабря 2017 года по октябрь 2021 года занимал пост художественного руководителя Новосибирского театра). С октября 2021 по сентябрь 2025 года занимал должность генерального директора МХАТ имени Горького.

Михайловский театр Петербург Владимир Кехман
