Умер актер и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий

Игорь Золотовицкий Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Ректор Школы-студии МХАТ, заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий скончался на 65-м году жизни, сообщили "Интерфаксу" в учебном заведении, которое возглавлял артист.

"Игорь Яковлевич умер сегодня утром в больнице", - сказали в Школе-студии.

Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ. С 1989 года - педагог Школы-студии МХАТ, профессор. С 2013 года - ректор Школы-студии МХАТ.

Известность у зрителей Золотовицкий получил благодаря ролям в фильмах "Такси-блюз", "Луна-парк", "Ландыш серебристый" и других. Также играл в театре.