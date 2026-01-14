Поиск

Умер актер и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий

Умер актер и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий
Игорь Золотовицкий
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Ректор Школы-студии МХАТ, заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий скончался на 65-м году жизни, сообщили "Интерфаксу" в учебном заведении, которое возглавлял артист.

"Игорь Яковлевич умер сегодня утром в больнице", - сказали в Школе-студии.

Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ. С 1989 года - педагог Школы-студии МХАТ, профессор. С 2013 года - ректор Школы-студии МХАТ.

Известность у зрителей Золотовицкий получил благодаря ролям в фильмах "Такси-блюз", "Луна-парк", "Ландыш серебристый" и других. Также играл в театре.

Игорь Золотовицкий Школа-студия МХАТ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Умер актер и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий

 Умер актер и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий

Русский музей, Третьяковка и Эрмитаж были самыми посещаемыми музеями в новогодние каникулы

 Русский музей, Третьяковка и Эрмитаж были самыми посещаемыми музеями в новогодние каникулы

Сборы кинотеатров в РФ за новогодние каникулы составили более 10,4 млрд рублей

 Сборы кинотеатров в РФ за новогодние каникулы составили более 10,4 млрд рублей

"Гамнет" стал обладателем "Золотого глобуса" как лучшая драма

 "Гамнет" стал обладателем "Золотого глобуса" как лучшая драма

Пол Томас Андерсон стал обладателем "Золотого глобуса" как лучший режиссёр

 Пол Томас Андерсон стал обладателем "Золотого глобуса" как лучший режиссёр

Столицами европейской культуры 2026 года будут финский Оулу и словацкий Тренчин

"Буратино" и "Простоквашино" заработали в прокате более 1 млрд рублей

 "Буратино" и "Простоквашино" заработали в прокате более 1 млрд рублей

Более 90 тыс. артефактов обнаружили московские археологи в 2025 году

Брижит Бардо похоронят 7 января в Сен-Тропе

 Брижит Бардо похоронят 7 января в Сен-Тропе

Брижит Бардо скончалась на 92-м году жизни

 Брижит Бардо скончалась на 92-м году жизни
Хроники событий
Протесты в Иране Протесты в Иране 32 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 12 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8125 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 117 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });