В Третьяковской галерее открылась выставка "Архетипы авангарда"

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В Москве в корпусе Третьяковской галереи на Кадашевской набережной открылась выставка "Архетипы авангарда", в которую вошли около 120 работ мастеров русского авангарда, сообщили в пресс-службе музея.

В экспозиции представлены произведения Казимира Малевича, Василия Кандинского, Александра Родченко, Наталии Гончаровой, Михаила Ларионова, Ильи Машкова, Аристарха Лентулова, Ольги Розановой и других, это живопись, графика, три скульптурные работы и мультимедийные инсталляции.

Как объяснили в Третьяковке, проект основан на новаторской идее соединения популярной психологической теории архетипов Кэрол Пирсон, последовательницы Карла Густава Юнга, с искусством русского авангарда начала XX века. Личностные качества авангардистов и создаваемое ими искусство соотнесены с 12 основными архетипами: Дитя, Славный малый, Воин, Опекун, Искатель, Бунтарь, Эстет, Творец, Правитель, Маг, Мудрец, Шут.

Выставка будет открыта для посетителей с 24 декабря по 11 мая.