Объявлены финалисты национальной литературной премии "Слово"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В короткий список финалистов национальной литературной премии "Слово" за 2025 год попали 53 автора в шести номинациях, среди них писатели Захар Прилепин, Юрий Поляков со сборником пьес "Ангел влияния" и Павел Астахов.

"В этом году на премию "Слово" было подано 5 050 работ, так что жюри пришлось отработать очень серьезно. Из 81 региона страны, то есть почти из всех субъектов РФ, а также их 11 стран зарубежных, в том числе так называемых недружественных - Германия, США, Ирландия, Франция. И все страны СНГ", - сказал президент Российского книжного союза (РКС), сопредседатель совета премии и председатель ее жюри Сергей Степашин.

Вручение премии пройдет 6 февраля в театре на Малой Бронной, уточнил он.

Список финалистов в каждой номинации включает на более пяти книг, сказал Степашин. По его словам, в этом году организаторы премии отказались от награждения трех лауреатов в номинации, чтобы повысить значимость первого места и материальное вознаграждение за него. Кроме того, на соискание премии "Слово" в номинации "Проза" и "Поэзия" для старшей возрастной категории минимальный тираж работ должен составить 3 тыс. и 1 тыс. экземпляров соответственно. В посвященной драматургии номинации участвуют поставленные на сцене произведения.

В свою очередь замначальника управления президента по общественным проектам, ответственный секретарь премии Александр Журавский сообщил, что в этом сезоне премии было решено объединить произведения, поступившие для участия в номинации, посвященной детской литературе, с основными номинациями - проза и поэзия, а также не делить по возрастам авторов в номинации, посвященной литературной критике.

Номинации премии "Слово" делятся на две категории - "Мастер" (старше 27 лет) и "Молодой автор" (18-27 лет).

В номинации "Проза" в категории "Мастер" вышли Андрей Болдырев с книгой "Змиёвка", Герман Власов с книгой "Времена года", Игорь Волгин с "Прикосновенным запасом", Алексей Остудин с книгой "Не то, что некоторые" и Анна Ревякина с книгой "Бог любит тридцатилетних". В категории "Молодой автор" - Арина Гаврюшина со сборником "В дороге" (рукопись), Никита Гофман с книгой "Охрипший Гамаюн", Елизавета Евстигнеева с книгой "Всемирная паутинка", Амир Сабиров с поэмой "Ноябрь" (рукопись) и Михаил Серебринский со сборником "Меж нами было слово" (рукопись).

В номинации "Проза" в финал в категории "Мастер" вышли Ирина Буторина с книгой "В Одессу на майские. Некурортный Роман", Евгений Журавли с "Линией соприкосновения", Павел Крусанов с "Совиной тропой", Захар Прилепин с романом "Тума" и Анатолий Салуцкий с книгой "От войны до войны".

В категории "Молодой автор" в финал Персии вышли Григорий Волков с книгой "Орион падает на запад" (детская литература), Мария Ворошилова с рукописью "Садовая - Сенная - Спасская", Мария Жукова с рукописью "Люблю. Верю. Жду", Варвара Заборцева с книгой "Береги косу, Варварушка" и Елена Фурсина с рукописью "Пастила на асфальте".

В номинации "Документальная литература" в финал вышли среди прочих Павел Астахов с книгой "Простые чудеса. Чудо на войне", Мария Кувшинова с книгой "Алексей Балабанов. Биография", а также в категории для молодых авторов - Глеб Стафеев с рукописью биографии "Аман Тулеев: на перспективах судьбы".

Всего в этом году в список финалистов вошли 53 автора (с 47 работами), большинство из которых являются членами Союза писателей России (СПР). Степашин заявил, что считает правильным, если в перспективе претендовать на премию "Слово" смогут только члены СПР.

Премия также вручается в номинациях за литературную критику, художественный перевод и драматургию.

Национальная литературная премия "Слово" учреждена в 2024 году РКС и СПР при поддержке президентского фонда культурных инициатив.