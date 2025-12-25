Объявлен шорт-лист кинопремии "Золотой орел"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Фильмы "Август", "Кончится лето" и "Пророк. История Александра Пушкина" вошли в шорт-лист премии Национальной академии кинематографических искусств и наук "Золотой орел" в категории "Лучший игровой фильм", сообщили в пресс-службе премии.

"Национальная академия кинематографических искусств и наук России объявила шорт-лист кинопремии "Золотой орел". Фильмы "Август", "Батя 2. Дед", "Кончится лето", "Кракен" и "Пророк. История Александра Пушкина" претендуют на получение премии в номинации "Лучший игровой фильм", - говорится в сообщении.

ХХIV торжественная церемония вручения Национальной премии "Золотой орел" состоится 30 января 2026 года в 1-м павильоне киноконцерна "Мосфильм".

На награды в номинации "Лучший проект онлайн-платформы" претендуют проекты "Аутсорс", "Дыши" и "Плевако". Лучшим неигровым фильмом может стать "Киноязык эпохи: Борис Барнет" Андрея Истратова, "Путь" Светланы Музыченко или "Филонов" Никиты Снегова.

На награду в номинации "Лучшая режиссерская работа" претендуют Никита Высоцкий, Илья Лебедев за фильм "Август", Илья Учитель за фильм "Батя 2. Дед" и Феликс Умаров за фильм "Пророк. История Александра Пушкина". За награду за лучший сценарий поборются Сергей Снежкин за "Август", Антон Зайцев, Алексей Литвиненко, Павел Тихомиров за "Батя 2. Дед" и Василий Зоркий, Андрей Курганов за "Пророк. История Александра Пушкина".