Поиск

Объявлен шорт-лист кинопремии "Золотой орел"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Фильмы "Август", "Кончится лето" и "Пророк. История Александра Пушкина" вошли в шорт-лист премии Национальной академии кинематографических искусств и наук "Золотой орел" в категории "Лучший игровой фильм", сообщили в пресс-службе премии.

"Национальная академия кинематографических искусств и наук России объявила шорт-лист кинопремии "Золотой орел". Фильмы "Август", "Батя 2. Дед", "Кончится лето", "Кракен" и "Пророк. История Александра Пушкина" претендуют на получение премии в номинации "Лучший игровой фильм", - говорится в сообщении.

ХХIV торжественная церемония вручения Национальной премии "Золотой орел" состоится 30 января 2026 года в 1-м павильоне киноконцерна "Мосфильм".

На награды в номинации "Лучший проект онлайн-платформы" претендуют проекты "Аутсорс", "Дыши" и "Плевако". Лучшим неигровым фильмом может стать "Киноязык эпохи: Борис Барнет" Андрея Истратова, "Путь" Светланы Музыченко или "Филонов" Никиты Снегова.

На награду в номинации "Лучшая режиссерская работа" претендуют Никита Высоцкий, Илья Лебедев за фильм "Август", Илья Учитель за фильм "Батя 2. Дед" и Феликс Умаров за фильм "Пророк. История Александра Пушкина". За награду за лучший сценарий поборются Сергей Снежкин за "Август", Антон Зайцев, Алексей Литвиненко, Павел Тихомиров за "Батя 2. Дед" и Василий Зоркий, Андрей Курганов за "Пророк. История Александра Пушкина".

кино Золотой орел
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ушла из жизни Вера Алентова

 Ушла из жизни Вера Алентова

Выручка аукционных домов Christie's и Sotheby's в 2025 г. выросла впервые за три года

 Выручка аукционных домов Christie's и Sotheby's в 2025 г. выросла впервые за три года

"Щелкунчика" Большого театра покажут в кинотеатрах 30 и 31 декабря

 "Щелкунчика" Большого театра покажут в кинотеатрах 30 и 31 декабря

Директор Пушкинского музея Ольга Галактионова: русское искусство отменить нельзя

 Директор Пушкинского музея Ольга Галактионова: русское искусство отменить нельзя

Никита Михалков переизбран председателем Союза кинематографистов России

 Никита Михалков переизбран председателем Союза кинематографистов России

Умер актер Анатолий Лобоцкий

 Умер актер Анатолий Лобоцкий

Лувр временно закрылся из-за забастовки сотрудников музея

Третьяковка откроет музей в мастерской Эрика Булатова и Олега Васильева

 Третьяковка откроет музей в мастерской Эрика Булатова и Олега Васильева

Умер актер из "Криминального чтива" и "Маски" Питер Грин

 Умер актер из "Криминального чтива" и "Маски" Питер Грин

Панно Коровина "Северное сияние" представили в Третьяковке после реставрации

 Панно Коровина "Северное сияние" представили в Третьяковке после реставрации
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 419 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7962 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });