Бахрушинский музей прорабатывает вопрос о выставках в Центральной Америке и Азии

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Бахрушинский театральный музей прорабатывает возможность проведения выставочных проектов в странах Центральной Америки и Азии, в том числе на Кубе, в Таиланде и Индонезии, сообщила "Интерфаксу" генеральный директор музея Кристина Трубинова.

"В 2026 году мы расширим наше присутствие за рубежом. Сейчас активно прорабатываем проекты в Центральной Америке и Азии, в том числе на Кубе, в Таиланде и Индонезии. Это становится возможным благодаря нашему партнёрству с Россотрудничеством", - сказала она.

По ее словам, музей выстраивает длинные международные маршруты, а после проведения выставки часто поступают запросы из других стран. "И по отклику видно, что русская театральная культура за границей чувствует себя увереннее, чем принято думать: значительную часть аудитории за рубежом составляют местные жители", - добавила она.

Говоря о зарубежной деятельности музея, Трубинова уточнила, что только за последние пару лет музей реализовал около 40 зарубежных проектов, которые посетили более 140 тысяч человек.

Так, в 2025 году к 80-летию Великой Победы была проведена серия выставок "Театр на фронте: берег надежды" в Брюсселе, Люксембурге, Вене, Софии.

