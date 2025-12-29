Любимова оценила потенциал кассовых сборов в каникулы более чем в 7 млрд руб.

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Кассовые сборы российских кинотеатров по итогам предстоящих новогодних каникул могут составить свыше 7 млрд рублей, сообщила "Интерфаксу" министр культуры РФ Ольга Любимова.

Она уточнила, что в новогодний период зрители увидят на экранах кинотеатров семейные картины "Чебурашка 2" и "Буратино". Также в кинотеатрах страны покажут семейный фильм "Простоквашино" и комедию "За Палыча! 2".

Новогодний прокат поддержат также двенадцатая часть франшизы "Елки" и мультфильм "Три богатыря и свет клином".