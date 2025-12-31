Поиск

Большой театр намерен открыть театрально-концертный зал на Никольской улице в Москве

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Театрально-концертный зал Государственного академического Большого театра на Никольской улице станет подарком к 250-летию театра, празднование которого продлится в течение двух лет - в 2026 и 2027 годах, сообщил глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев.

"Мы считаем, что юбилей Большого театра будет растянут во времени, и какие-то задачи мы решим в 2026 году, какие-то решим годом позже (...) На эту минуту мы совершенно твёрдо идём к цели, планируя создать на Никольской улице, в невероятной близости уже к Кремлю, замечательный театрально-концертный зал. Он примет оперные, балетные спектакли и концерты, и это будет зал Большого театра. И этот зал строится в связи с грандиозным празднованием юбилея Большого театра. Это, если хотите, ещё и подарок страны и руководства страны Большому театру", - сказал Гергиев в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Он отметил, что театрам в подготовке к празднованию оказывается помощь со стороны правительства РФ и правительства Москвы.

250-летие Большого театра празднуется в 2026 году.

Решение о реставрации Камерной сцены им. Б. А. Покровского Большого театра было принято в 2020 году.

Валерий Гергиев Большой театр Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Брижит Бардо похоронят 7 января в Сен-Тропе

 Брижит Бардо похоронят 7 января в Сен-Тропе

Брижит Бардо скончалась на 92-м году жизни

 Брижит Бардо скончалась на 92-м году жизни

Ушла из жизни Вера Алентова

 Ушла из жизни Вера Алентова

Выручка аукционных домов Christie's и Sotheby's в 2025 г. выросла впервые за три года

 Выручка аукционных домов Christie's и Sotheby's в 2025 г. выросла впервые за три года

"Щелкунчика" Большого театра покажут в кинотеатрах 30 и 31 декабря

 "Щелкунчика" Большого театра покажут в кинотеатрах 30 и 31 декабря

Директор Пушкинского музея Ольга Галактионова: русское искусство отменить нельзя

 Директор Пушкинского музея Ольга Галактионова: русское искусство отменить нельзя

Никита Михалков переизбран председателем Союза кинематографистов России

 Никита Михалков переизбран председателем Союза кинематографистов России

Умер актер Анатолий Лобоцкий

 Умер актер Анатолий Лобоцкий

Лувр временно закрылся из-за забастовки сотрудников музея

Третьяковка откроет музей в мастерской Эрика Булатова и Олега Васильева

 Третьяковка откроет музей в мастерской Эрика Булатова и Олега Васильева
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8022 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });