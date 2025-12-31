Большой театр намерен открыть театрально-концертный зал на Никольской улице в Москве

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Театрально-концертный зал Государственного академического Большого театра на Никольской улице станет подарком к 250-летию театра, празднование которого продлится в течение двух лет - в 2026 и 2027 годах, сообщил глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев.

"Мы считаем, что юбилей Большого театра будет растянут во времени, и какие-то задачи мы решим в 2026 году, какие-то решим годом позже (...) На эту минуту мы совершенно твёрдо идём к цели, планируя создать на Никольской улице, в невероятной близости уже к Кремлю, замечательный театрально-концертный зал. Он примет оперные, балетные спектакли и концерты, и это будет зал Большого театра. И этот зал строится в связи с грандиозным празднованием юбилея Большого театра. Это, если хотите, ещё и подарок страны и руководства страны Большому театру", - сказал Гергиев в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Он отметил, что театрам в подготовке к празднованию оказывается помощь со стороны правительства РФ и правительства Москвы.

250-летие Большого театра празднуется в 2026 году.

Решение о реставрации Камерной сцены им. Б. А. Покровского Большого театра было принято в 2020 году.