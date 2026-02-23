Фильм Андерсона стал лидером по числу наград на BAFTA

Картина получила призы за лучшую режиссуру, операторскую работу, монтаж

Режиссер Пол Томас Андерсон во время церемонии вручения BAFTA 22 февраля 2026 года в Лондоне Фото: Joe Maher/BAFTA/Getty Images

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Фильм "Битва за битвой" режиссера Пола Томаса Андерсона стал триумфатором 79‑й премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Церемония прошла в воскресенье вечером в Лондоне.

Картина получила шесть наград, включая призы за лучший фильм, адаптированный сценарий, операторскую работу и монтаж. Андерсон получил награду как лучший режиссер, сыгравший в картине актер Шон Пенн стал обладателем статуэтки за лучшую мужскую роль второго плана.

В категории "Лучший британский фильм" победила лента "Гамнет" Хлои Чжао. Исполнившая в ней главную роль Джесси Бакли была признана лучшей актрисой.

Приз за лучшую мужскую роль получил Роберт Арамайо за работу в фильме "Я ругаюсь". Эта же картина была отмечена в номинации "Лучший кастинг".

Три награды получила лента "Грешники" Райана Куглера - за женскую роль второго плана (Вунми Мосаку), оригинальный сценарий и музыку к фильму.

Столько же премий - три - досталось фильму Гильермо дель Торо "Франкенштейн": за работу художника‑постановщика, грим и прически, а также дизайн костюмов.

Лучшим фильмом на иностранном языке стала драма "Сентиментальная ценность" датчанина Йоакима Триера.

Лучшим анимационным фильмом признали "Зверополис 2", а индийская картина "Бунг" стала победителем в категории "Лучший детский и семейный фильм".