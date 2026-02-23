Фильм Андерсона стал лидером по числу наград на BAFTA
Картина получила призы за лучшую режиссуру, операторскую работу, монтаж
Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Фильм "Битва за битвой" режиссера Пола Томаса Андерсона стал триумфатором 79‑й премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Церемония прошла в воскресенье вечером в Лондоне.
Картина получила шесть наград, включая призы за лучший фильм, адаптированный сценарий, операторскую работу и монтаж. Андерсон получил награду как лучший режиссер, сыгравший в картине актер Шон Пенн стал обладателем статуэтки за лучшую мужскую роль второго плана.
В категории "Лучший британский фильм" победила лента "Гамнет" Хлои Чжао. Исполнившая в ней главную роль Джесси Бакли была признана лучшей актрисой.
Приз за лучшую мужскую роль получил Роберт Арамайо за работу в фильме "Я ругаюсь". Эта же картина была отмечена в номинации "Лучший кастинг".
Три награды получила лента "Грешники" Райана Куглера - за женскую роль второго плана (Вунми Мосаку), оригинальный сценарий и музыку к фильму.
Столько же премий - три - досталось фильму Гильермо дель Торо "Франкенштейн": за работу художника‑постановщика, грим и прически, а также дизайн костюмов.
Лучшим фильмом на иностранном языке стала драма "Сентиментальная ценность" датчанина Йоакима Триера.
Лучшим анимационным фильмом признали "Зверополис 2", а индийская картина "Бунг" стала победителем в категории "Лучший детский и семейный фильм".