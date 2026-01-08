Поиск

Мариинский театр представит в Москве 14 января оперу "Ночь перед Рождеством"

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Мариинский театр представит в Москве постановку оперы Николая Римского-Корсакова "Ночь перед Рождеством" на Новой сцене Большого театра 13 января, сообщили в пресс-службе ГАБТа.

"В святочные дни на Новой сцене Большого театра пройдут гастроли Мариинского театра. 13 января состоятся три показа фантастической оперы Николая Римского-Корсакова "Ночь перед Рождеством". Музыкальный руководитель - Валерий Гергиев. Режиссер новой сценической версии и хореограф - Илья Живой", - говорится в сообщении.

В постановке задействованы декорации спектакля 2008 года.

""Быль-колядка" главного русского оперного сказочника в постановке Мариинского театра завораживает палитрой ярких красок: окошки-огоньки заснеженного села источают домашний уют, а многолюдная Диканька радует задорными танцами и играми. Космогонический хоровод, который совершает природа в направлении от зимы к лету, приводит в движение потусторонние существа и небесные светила, пробуждая самые трогательные эмоции и восторженные чувства зрителей любых возрастов", - отметили в пресс-службе.

Валерий Гергиев ГАБТ Мариинский театр Илья Живой Николай Римский-Корсаков
