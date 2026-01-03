Выставку Брюллова в Третьяковке посетили 500 тыс. человек

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Выставку "Карл Брюллов. Рим - Москва - Петербург" в Третьяковской галерее на Крымском Валу посетили уже 500 тысяч человек, сообщили в субботу в пресс-службе галереи.

В галерее напомнили, что выставка Карла Брюллова в Третьяковской галерее на Крымском Валу будет работать до 18 января. Учитывая интерес посетителей, часы работы выставки продлены до 23:00.

Масштабная монографическая выставка "Карл Брюллов. Рим - Москва - Петербург", посвященная 225-летию со дня рождения автора, открылась в Новой Третьяковке на Крымском Валу 9 июня; на выставке представлены более 170 произведений художника.