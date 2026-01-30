Поиск

Александр Адабашьян получил почетного "Золотого орла" за вклад в кинематограф

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Церемония вручения XXIV премии Академии кинематографических искусств и наук "Золотой орел" началась в пятницу в Москве в киноконцерне "Мосфильм", первую награду получил лауреат почетной премии – кинодраматург, актер и кинорежиссер Александр Адабашьян.

В начале церемонии министр культуры РФ Ольга Любимова зачитала приветствие президента Владимира Путина гостям и участникам церемонии.

"За прошедшее время эта престижная награда заслужила высокий общественный авторитет, стала для талантливых режиссеров и актеров, сценаристов и операторов, художников и композиторов ярким свидетельством профессионального успеха и признания", - говорится в приветствии главы государства, которое озвучила министр.

Президент отметил: "отрадно, что лауреатов разных лет роднят искренняя любовь к избранному делу, смелость идей и замыслов, а главное – глубокое понимание уникальной роли кинематографа в жизни людей, в воспитании подрастающего поколения, в укреплении ценностей, которые объединяют наше общество".

"Сегодня в легендарном первом павильоне "Мосфильма" вновь подводятся итоги минувшего сезона и определяются основные тенденции развития современного киноискусства. И, конечно, "Золотой Орел" дарит участникам и гостям церемонии прекрасную возможность поздравить нынешних триумфаторов, отметить их значимый вклад в сбережение замечательных традиций отечественной культуры. Желаю вам добрых, незабываемых впечатлений и всего наилучшего!", - добавил Путин.

В начале церемонии был объявлен лауреат почетной награды "Золотой орел" – за вклад в российский кинематограф. Ее удостоен кинодраматург, художник-постановщик, актёр, кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Александр Адабашьян.

Получая награду, он поблагодарил тех, кто принял решение вручить ему этот приз, отметив, что его заслуга в этом "весьма относительная", потому что "все мои перечисленные актерские профессии – это следствие работы подмастерьем при очень хороших мастерах".

"Мне на мастеров везло", - добавил Адабашьян.

Адабашьян родился 10 августа 1945 года в Москве. В 1962 году поступил в Московское высшее художественно-промышленное училище.

Сыграл более сорока эпизодических ролей, создав на экране яркие запоминающиеся образы, такие как инженер Тимофеев в "Пяти вечерах", дворецкий Бэрримор в "Собаке Баскервилей" и Берлиоз в телесериале "Мастер и Маргарита". В 1990 году дебютировал в качестве режиссера, сняв французский фильм "Мадо, до востребования", включенный на Каннском фестивале в программу "Перспективы французского кино" и получивший в ней главный приз.

"Золотой орел" – национальная кинонаграда России, учрежденная Национальной Академией кинематографических искусств и наук России. Премия присуждается с 2002 года за выдающиеся достижения в сфере киноискусства по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов Академии.

Александр Адабашьян Минкультуры Золотой орел
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Союз кинематографистов России исключил из своего состава Ингеборгу Дапкунайте

 Союз кинематографистов России исключил из своего состава Ингеборгу Дапкунайте

"Союзмультфильм" планирует открыть несколько парков развлечений

 "Союзмультфильм" планирует открыть несколько парков развлечений

Константин Богомолов назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ

 Константин Богомолов назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ

"Гамнет", "Франкенштейн" и "Битва за битвой" будут бороться за "Оскар"

 "Гамнет", "Франкенштейн" и "Битва за битвой" будут бороться за "Оскар"

Выставка Брюллова в Третьяковке установила рекорд посещаемости

 Выставка Брюллова в Третьяковке установила рекорд посещаемости

Михайловский театр сообщил об уходе Владимира Кехмана с должности худрука

 Михайловский театр сообщил об уходе Владимира Кехмана с должности худрука

В Третьяковской галерее опровергли сообщения о повреждении картины на выставке Брюллова

 В Третьяковской галерее опровергли сообщения о повреждении картины на выставке Брюллова

Назначены новые руководители Пушкинского музея и Третьяковской галереи

Умер актер и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий

 Умер актер и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий

Русский музей, Третьяковка и Эрмитаж были самыми посещаемыми музеями в новогодние каникулы

 Русский музей, Третьяковка и Эрмитаж были самыми посещаемыми музеями в новогодние каникулы
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8277 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 65 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });