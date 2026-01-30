Александр Адабашьян получил почетного "Золотого орла" за вклад в кинематограф

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Церемония вручения XXIV премии Академии кинематографических искусств и наук "Золотой орел" началась в пятницу в Москве в киноконцерне "Мосфильм", первую награду получил лауреат почетной премии – кинодраматург, актер и кинорежиссер Александр Адабашьян.

В начале церемонии министр культуры РФ Ольга Любимова зачитала приветствие президента Владимира Путина гостям и участникам церемонии.

"За прошедшее время эта престижная награда заслужила высокий общественный авторитет, стала для талантливых режиссеров и актеров, сценаристов и операторов, художников и композиторов ярким свидетельством профессионального успеха и признания", - говорится в приветствии главы государства, которое озвучила министр.

Президент отметил: "отрадно, что лауреатов разных лет роднят искренняя любовь к избранному делу, смелость идей и замыслов, а главное – глубокое понимание уникальной роли кинематографа в жизни людей, в воспитании подрастающего поколения, в укреплении ценностей, которые объединяют наше общество".

"Сегодня в легендарном первом павильоне "Мосфильма" вновь подводятся итоги минувшего сезона и определяются основные тенденции развития современного киноискусства. И, конечно, "Золотой Орел" дарит участникам и гостям церемонии прекрасную возможность поздравить нынешних триумфаторов, отметить их значимый вклад в сбережение замечательных традиций отечественной культуры. Желаю вам добрых, незабываемых впечатлений и всего наилучшего!", - добавил Путин.

В начале церемонии был объявлен лауреат почетной награды "Золотой орел" – за вклад в российский кинематограф. Ее удостоен кинодраматург, художник-постановщик, актёр, кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Александр Адабашьян.

Получая награду, он поблагодарил тех, кто принял решение вручить ему этот приз, отметив, что его заслуга в этом "весьма относительная", потому что "все мои перечисленные актерские профессии – это следствие работы подмастерьем при очень хороших мастерах".

"Мне на мастеров везло", - добавил Адабашьян.

Адабашьян родился 10 августа 1945 года в Москве. В 1962 году поступил в Московское высшее художественно-промышленное училище.

Сыграл более сорока эпизодических ролей, создав на экране яркие запоминающиеся образы, такие как инженер Тимофеев в "Пяти вечерах", дворецкий Бэрримор в "Собаке Баскервилей" и Берлиоз в телесериале "Мастер и Маргарита". В 1990 году дебютировал в качестве режиссера, сняв французский фильм "Мадо, до востребования", включенный на Каннском фестивале в программу "Перспективы французского кино" и получивший в ней главный приз.

"Золотой орел" – национальная кинонаграда России, учрежденная Национальной Академией кинематографических искусств и наук России. Премия присуждается с 2002 года за выдающиеся достижения в сфере киноискусства по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов Академии.