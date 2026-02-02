Поиск

В Екатеринбурге выставили на продажу особняк ХIХ вeка за 95 млн рублей

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге выставлен на продажу за 94,8 млн рублей особняк предпринимательницы Эммы Филитц, построенный в конце ХIХ вeка, сообщает сайт "Авито".

Этот дом находится на улице Мамина-Сибиряка в центре города. На продажу выставлено деревянное здание площадью 632 кв. м и участок площадью 844 кв. м.

Усадьба - памятник культуры регионального значения. Особняк сохранил подлинные элементы исторического фасада и внутренней отделки, но нуждается в реставрации, отмечается в сообщении.

"Фасады усадьбы украшены резным декором, характерным для уральского деревянного модерна, а планировка отражает типичную для своего времени структуру жилого дома с парадной и хозяйственной частями", - уточняют в "Авито".

В связи с чем продается объект, и кто сейчас является его владельцем, не уточняется. В здании работает малый бизнес.

Екатеринбург Авито Эмма Филитц
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Союз кинематографистов России исключил из своего состава Ингеборгу Дапкунайте

 Союз кинематографистов России исключил из своего состава Ингеборгу Дапкунайте

"Союзмультфильм" планирует открыть несколько парков развлечений

 "Союзмультфильм" планирует открыть несколько парков развлечений

Константин Богомолов назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ

 Константин Богомолов назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ

"Гамнет", "Франкенштейн" и "Битва за битвой" будут бороться за "Оскар"

 "Гамнет", "Франкенштейн" и "Битва за битвой" будут бороться за "Оскар"

Выставка Брюллова в Третьяковке установила рекорд посещаемости

 Выставка Брюллова в Третьяковке установила рекорд посещаемости

Михайловский театр сообщил об уходе Владимира Кехмана с должности худрука

 Михайловский театр сообщил об уходе Владимира Кехмана с должности худрука

В Третьяковской галерее опровергли сообщения о повреждении картины на выставке Брюллова

 В Третьяковской галерее опровергли сообщения о повреждении картины на выставке Брюллова

Назначены новые руководители Пушкинского музея и Третьяковской галереи

Умер актер и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий

 Умер актер и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий

Русский музей, Третьяковка и Эрмитаж были самыми посещаемыми музеями в новогодние каникулы

 Русский музей, Третьяковка и Эрмитаж были самыми посещаемыми музеями в новогодние каникулы
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8298 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });