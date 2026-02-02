В Екатеринбурге выставили на продажу особняк ХIХ вeка за 95 млн рублей

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге выставлен на продажу за 94,8 млн рублей особняк предпринимательницы Эммы Филитц, построенный в конце ХIХ вeка, сообщает сайт "Авито".

Этот дом находится на улице Мамина-Сибиряка в центре города. На продажу выставлено деревянное здание площадью 632 кв. м и участок площадью 844 кв. м.

Усадьба - памятник культуры регионального значения. Особняк сохранил подлинные элементы исторического фасада и внутренней отделки, но нуждается в реставрации, отмечается в сообщении.

"Фасады усадьбы украшены резным декором, характерным для уральского деревянного модерна, а планировка отражает типичную для своего времени структуру жилого дома с парадной и хозяйственной частями", - уточняют в "Авито".

В связи с чем продается объект, и кто сейчас является его владельцем, не уточняется. В здании работает малый бизнес.