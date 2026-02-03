"Подписные издания" откроются в Москве в Музее русского импрессионизма

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Музей русского импрессионизма и петербургский книжный магазин "Подписные издания" откроют новое пространство в Москве - "Подписные в музее", сообщили в пресс-службе музея.

Отмечается, что первая в Москве точка петербургского бренда будет представлять собой музейный магазин нового типа, где книжные выкладки существуют вместе с кафе. Пространство на 3-м этаже музея начнет работу 13 февраля с открытием выставки "Под маской".

"В ассортименте магазина будет представлено около 10 тысяч наименований — книги и альбомы по искусству, новинки независимых издательств, детская литература, а также товары для художников, в том числе редкая японская канцелярия, и, конечно, музейные издания и мерч", - уточнили в музее.

Посетителям с первого дня работы нового пространства будет доступен каталог выставки "Под маской". В этом году музей расширяет издательскую программу: весной на полках появится новый каталог коллекции Музея русского импрессионизма, запланирован выпуск биографий и мемуаров художников - героев выставочных проектов, а также ключевых текстов об искусстве и культуре конца XIX - первой трети XX века, ставших классикой искусствоведения.

В планах магазина: презентации изданий, мастер-классы от детского отдела "Подписных" — "Ясельки" и другое. В полном объеме пространство начнет работать с марта 2026 года.